Аналитик: к ноябрю газовые хранилища Европы заполнятся от силы на 75%

Газовые хранилища Европы к началу отопительного сезона могут оказаться заполненными лишь на 75% – это «очень мало», сказал «Абзацу» директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
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