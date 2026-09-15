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Аналитик: к ноябрю газовые хранилища Европы заполнятся от силы на 75%

Аналитик: к ноябрю газовые хранилища Европы заполнятся от силы на 75%

Газовые хранилища Европы к началу отопительного сезона могут оказаться заполненными лишь на 75% – это «очень мало», сказал «Абзацу» директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

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