Коридор в обход России. Пекин в Мюнхене подтвердил претензии на лидерство, Москва согласна

© AFP2023 / FLORENCE LO Вчера 48K прочитали Юбилейная, 60-я по счету Мюнхенская конференция по безопасности стала более-менее удачно попыткой коллективного Запада объединиться, но, увы для него, не подтвердила его лидерство.
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