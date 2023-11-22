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Зарипова: Сведений о жертвах среди российских граждан в секторе Газа нет

Зарипова: Сведений о жертвах среди российских граждан в секторе Газа нет

Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила ТАСС, что эвакуация российских граждан из сектора Газа будет продолжаться до тех пор, пока это потребуется.

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