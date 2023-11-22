Зарипова: Сведений о жертвах среди российских граждан в секторе Газа нет

Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила ТАСС, что эвакуация российских граждан из сектора Газа будет продолжаться до тех пор, пока это потребуется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии