США ввели санкции против граждан Белоруссии, но кое-что скрыли

Блинкен объяснил, что под санкциями понимаются визовые ограничения. Ряд граждан Белоруссии попали под рестрикции из-за "причастности к серьёзной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции".
Блинкен объяснил, что под санкциями понимаются визовые ограничения. Ряд граждан Белоруссии попали под рестрикции из-за "причастности к серьёзной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции".
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