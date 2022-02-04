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США ввели санкции против граждан Белоруссии, но кое-что скрыли

США ввели санкции против граждан Белоруссии, но кое-что скрыли

Блинкен объяснил, что под санкциями понимаются визовые ограничения. Ряд граждан Белоруссии попали под рестрикции из-за "причастности к серьёзной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции".

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