ЕК рекомендовала лишить гранта Венецианскую биеннале из-за открытия павильона РФ

Европейская комиссия (ЕК) направила рекомендацию Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре, в которой говорится о необходимости прекратить предоставление Венецианской биеннале гранта в размере €2 млн.
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