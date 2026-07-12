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Газета.ру

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ЕК рекомендовала лишить гранта Венецианскую биеннале из-за открытия павильона РФ

ЕК рекомендовала лишить гранта Венецианскую биеннале из-за открытия павильона РФ

Европейская комиссия (ЕК) направила рекомендацию Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре, в которой говорится о необходимости прекратить предоставление Венецианской биеннале гранта в размере €2 млн.

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