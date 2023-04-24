«МЮ» в финале Кубка Англии, ничья ЦСКА и «Локо», «Барса» обыграла «Атлетико», «Юве» уступил «Наполи», ЦСКА ведет у «Ак Барса» 3-1 и другие новости

1. В 24-м туре чемпионата России ЦСКА дома упустил победу над «Локомотивом» (1:1), игравшим в меньшинстве с 40-й минуты.
Популярные статьи
- «Реал» – «Сити» и миланское дерби в 1/2 ЛЧ, «Спартак» вылетел из Кубка, ЦСКА сравнял счет в серии с «Ак Барсом», Россия мимо Евробаскета-2025, планы «Барсы» насчет Месси и другие новости
- «МЮ» с 0:3 вылетел из ЛЕ, «Ювентусу» вернули 15 очков, иск против Роналду, Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем и другие новости
- «Зенит» мстит «Динамо», московское дерби. Детали 24-го тура РПЛ
Свежие комментарии