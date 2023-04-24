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«МЮ» в финале Кубка Англии, ничья ЦСКА и «Локо», «Барса» обыграла «Атлетико», «Юве» уступил «Наполи», ЦСКА ведет у «Ак Барса» 3-1 и другие новости

«МЮ» в финале Кубка Англии, ничья ЦСКА и «Локо», «Барса» обыграла «Атлетико», «Юве» уступил «Наполи», ЦСКА ведет у «Ак Барса» 3-1 и другие новости

1. В 24-м туре чемпионата России ЦСКА дома упустил победу над «Локомотивом» (1:1), игравшим в меньшинстве с 40-й минуты.

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