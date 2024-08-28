С Успением Богородицы Сердечно поздравляем, Добра и благоденствия Вам от души желаем. Пусть вера будет крепкою, Надежда помогает, Любовь в горячем сердце Горит, не затухает.
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С Успением Богородицы Сердечно поздравляем, Добра и благоденствия Вам от души желаем. Пусть вера будет крепкою, Надежда помогает, Любовь в горячем сердце Горит, не затухает.