Депутаты предложили сократить рабочие дни накануне Нового года, а КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря: что произошло, пока вы спали Депутаты предложили сократить рабочие дни накануне Нового года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии