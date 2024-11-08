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В Веневском районе появится эколого-спортивный туристический кластер

В Веневском районе появится эколого-спортивный туристический кластер

В Веневском районе Тульской области хотят создать эколого-спортивный туристический кластер. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Дмитрия Миляева с главой районной администрации Андреем Шубчинским.

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