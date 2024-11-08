В Веневском районе появится эколого-спортивный туристический кластер

В Веневском районе Тульской области хотят создать эколого-спортивный туристический кластер. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Дмитрия Миляева с главой районной администрации Андреем Шубчинским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии