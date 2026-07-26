Сэм Альтман готовится показать Белому дому новую ИИ-модель, способную самостоятельно проводить исследования и координировать группы агентов

По данным Axios, компания добивается ускоренного допуска системы, которая уже решила сложную математическую задачу, умеет выполнять длительные многоэтапные операции и продемонстрировала неожиданное поведение во время тестированияГлава OpenAI Сэм Альтман, по данным Axios, на следующей неделе представит администрации США новую систему искусственного интеллекта, которую компания считает своей самой мощной разработкой.
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