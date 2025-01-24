С севшего на мель танкера «Волгонефть-239» откачали 1300 т мазута

Из кормовой части танкера «Волгонефть-239» уже откачано 1300 т мазута, работу планируется завершить в течение двух дней, сообщил глава правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вице-премьер Виталий Савельев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии