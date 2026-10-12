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Политнавигатор

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«В то, что США спасут Европу, не верим ни мы, ни русские!» – истерика на варшавском форуме

«В то, что США спасут Европу, не верим ни мы, ни русские!» – истерика на варшавском форуме

Польша должна ещё раз многократно подумать, прежде чем отказываться размещать на своей территории ядерное оружие союзников по НАТО.

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