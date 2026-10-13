Премьер-министр Канады Марк Карни в рамках торговых споров с США вспомнил про годовщину битвы на Куинстонских высотах в 1812 году, речь идёт о событии, в рамках которого британские войска и канадские ополченцы победили американскую армию.
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