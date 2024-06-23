NYT: Турне Путина в КНДР и Вьетнам стало кошмарным сном для США

Американское издание написало о злости Белого дома из-за визитов Путина в страны Азии.Газета New York Times написала о том, что четырёхдневное турне Владимира Путина по Северной Корее и Вьетнаму заставляет Вашингтон спешно "перерисовывать карту рисков в Азии".