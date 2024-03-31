Самсонов из «Торонто» и Кочетков из «Каролины» сыграли «на ноль» и стали первыми звездами матчей НХЛ

Сразу два российских вратаря – Илья Самсонов и Петр Кочетков — выдали «сухие» игры минувшей ночью. «Торонто» Самсонова и «Каролина» Кочеткова добились побед в гостях с одинаковым счетом 3:0 — над «Баффало» и «Монреалем» соответственно.