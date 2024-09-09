"Алло, вы в Германию наковальню продали. Надпись на ней правильная?" Почему немцев всполошила надпись на старой советской наковальне

Есть у меня не очень хороший, но всё же знакомый кузнец. Живёт буквально через две улицы от моего дома.
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