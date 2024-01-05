Интересная жизнь с Vera Star Пожалуй ни одного артиста в нашей стране так больно "не приземляли" как это сделали с Филиппом Киркоровым.
"А король-то голый!": Финансовый крах империи Киркорова оставляет певца без средств в существованию
Комментарии
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Татьяна Собколова
Король, золотой голос, примадонна, кто их наградил этими так называемыми званиями, точно не народ. А если кто и был король и золотой голос, то это Магомаев, еще пока никто с ним не идет ни в какое сравнение.
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19 час.
Сергей Трофимов
ну получи то что ты заслужил может теперь кирюха будет думать прежде чем сделать какую то гадость а королем он для меня небыл а был больным из палата номер 6
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13 час.
Михаил
Ничего гениального в этом работнике ртом нет , да ещё как человек -полный отврат . Финал его карьеры закономерен - просто уже всех достал. В это время в нашей стране совсем другие кумиры , а этот хромая утка российского шоу-биза и скорее всего нетрадиционной половой ориентации , что не может быть примером для абсолютного большинства населения.🖕🖕🖕
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10 час.
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