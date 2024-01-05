"А король-то голый!": Финансовый крах империи Киркорова оставляет певца без средств в существованию

Татьяна Собколова Король, золотой голос, примадонна, кто их наградил этими так называемыми званиями, точно не народ. А если кто и был король и золотой голос, то это Магомаев, еще пока никто с ним не идет ни в какое сравнение.

Сергей Трофимов ну получи то что ты заслужил может теперь кирюха будет думать прежде чем сделать какую то гадость а королем он для меня небыл а был больным из палата номер 6