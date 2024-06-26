Первые в РФ аукционы китайских автомобилей пройдут через два-три месяца

В ближайшем будущем в России планируют запустить первые аукционы китайских автомобилей. Об этом на полях Международной выставки-конференции по экспорту автомобилей и продаже запчастей в Суйфэньхэ (КНР) сообщил директор Суйфэньхэской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью "Сюнфэй" Лю Ханьюан.