Gartner: в третьем квартале рынок ПК упал на 9 %, но должен вернуться к росту в четвёртом

Подводя предварительные итоги минувшего квартала, специалисты Gartner установили, что в прошедшем периоде объёмы поставок ПК сократились на 9 %, и отрицательная динамика наблюдается уже восемь кварталов подряд, но в четвёртом квартале рынок вернётся к росту, а по итогам следующего года поставки ПК вообще должны увеличиться на 4,9 %.