В Самаре утвердили параметры комплексного развития квартала в границах Московского шоссе, Тихвинской, Советской Армии и Гастелло: под снос отданы десять аварийных домов, а на освободившемся месте построят девять высоток, детский сад, ФОК, паркинги и пешеходный бульвар.