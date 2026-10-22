В Самаре утвердили параметры комплексного развития квартала в границах Московского шоссе, Тихвинской, Советской Армии и Гастелло: под снос отданы десять аварийных домов, а на освободившемся месте построят девять высоток, детский сад, ФОК, паркинги и пешеходный бульвар.
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