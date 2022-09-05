Законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста передан правительству

Глава парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил журналистам, что направил на отзыв в российское правительство законопроект о снижении возраста выхода на пенсию для мужчин до 60 лет, а для женщин — до 55 лет.
Глава парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил журналистам, что направил на отзыв в российское правительство законопроект о снижении возраста выхода на пенсию для мужчин до 60 лет, а для женщин — до 55 лет.
Свежие комментарии