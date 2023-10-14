Глебов сравнил Камерун и Иран: «Камерунцы мне показались помощнее, пожестче. Самое главное – мы не уступили в борьбе»

Полузащитник сборной России выразил мнение после товарищеского матча с африканцами (1:0). — Разница между командами Азии и Африки — в чем? Есть Иран, есть Камерун — сборные уровня ЧМ, но в чем разница? — Камерунцы мне показались помощнее, в единоборствах пожестче.