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Глебов сравнил Камерун и Иран: «Камерунцы мне показались помощнее, пожестче. Самое главное – мы не уступили в борьбе»

Глебов сравнил Камерун и Иран: «Камерунцы мне показались помощнее, пожестче. Самое главное – мы не уступили в борьбе»

Полузащитник сборной России выразил мнение после товарищеского матча с африканцами (1:0). — Разница между командами Азии и Африки — в чем? Есть Иран, есть Камерун — сборные уровня ЧМ, но в чем разница? — Камерунцы мне показались помощнее, в единоборствах пожестче.

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