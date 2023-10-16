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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Томашевский: «Карлсен будет номером один еще долго. Но в спорте ты постоянно должен доказывать, что ты лучший»

Ранее 16-й чемпион мира из Норвегии не раз говорил о потере интереса к шахматам с классическим контролем времени.

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