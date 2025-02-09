WSJ: США теряют контроль над рынком нефти

Недавно администрация США во главе с избранным во второй раз президентом Дональдом Трампом возжелала резко снизить цены на нефть в мире за счет увеличения добычи, чтобы заставить Россию прекратить СВО на Украине, а заодно обрушить экономику Ирана.
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