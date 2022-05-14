Игроки «Голден Стэйт» и «Мемфиса» поприветствовали друг друга после завершения серии

Игроки «Голден Стэйт» и «Мемфиса» поприветствовали друг друга после завершения серии

«Голден Стэйт» в пятницу выиграл у «Мемфиса» в шестом матче серии на домашней арене со счетом 110:96 и оформил выход в следующий раунд (4-2).

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