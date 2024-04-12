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«Финансирование» мемориала для ВСУ вызывает волну обсуждений в Украине

«Финансирование» мемориала для ВСУ вызывает волну обсуждений в Украине

«Финансирование» мемориала для ВСУ вызывает волну обсуждений в Украине Ирэн ОрлонскаяНа фоне заявленного Владимиром Зеленским намерения ужесточить процесс мобилизации в Вооруженных Силах Украины, на стране продолжает разгораться скандал, связанный с возведением национального военного мемориала в окрестностях Киева.

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