«Финансирование» мемориала для ВСУ вызывает волну обсуждений в Украине Ирэн ОрлонскаяНа фоне заявленного Владимиром Зеленским намерения ужесточить процесс мобилизации в Вооруженных Силах Украины, на стране продолжает разгораться скандал, связанный с возведением национального военного мемориала в окрестностях Киева.
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