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Гарначо – Роналду об ассисте на первый гол за «МЮ»: «Спасибо, кумир. Мечтал об этом 18 лет и 125 дней»

Гарначо – Роналду об ассисте на первый гол за «МЮ»: «Спасибо, кумир. Мечтал об этом 18 лет и 125 дней»

Алехандро Гарначо поблагодарил Криштиану Роналду после первого гола за «Ман Юнайтед». Вчера 18-летний вингер вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги Европы против «Реал Сосьедад» (1:0) и забил победный гол с паса Роналду.

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