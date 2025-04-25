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Призывавшего к смене власти в России жителя Владивостока осудили

Призывавшего к смене власти в России жителя Владивостока осудили

Жителя Владивостока осудили на 6,5 лет тюремного заключения за призывы к смене власти и оправдательные слова о теракте, совершенном Дарьей Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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