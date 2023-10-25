Starfield преодолела отметку в 11 миллионов игроков; Установлен рекорд по количес...

Starfield преодолела отметку в 11 миллионов игроков; Установлен рекорд по количеству подписок Game Pass в день запускаMicrosoft проводит финансовую конференцию для инвесторов и аналитиков, посвященную первому кварталу 2024 финансового года, а генеральный директор Сатья Наделла и финансовый директор Эми Худ обсудили результаты бизнеса Xbox.