Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Болгар используют в интересах Запада

Болгар используют в интересах Запада

Когда естественный результат развития европейской цивилизации – фашизм – неожиданно для своих спонсоров обратился против них, они оказались вынуждены признать русскую цивилизацию, чьи ключевые ценности явно противоположны фашизму, своим союзником.

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