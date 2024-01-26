Болгар используют в интересах Запада

Когда естественный результат развития европейской цивилизации – фашизм – неожиданно для своих спонсоров обратился против них, они оказались вынуждены признать русскую цивилизацию, чьи ключевые ценности явно противоположны фашизму, своим союзником.
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