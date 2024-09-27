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Генсек НАТО заявил о попытке запугивания после выступления Путина по ядерной доктрине

Генсек НАТО заявил о попытке запугивания после выступления Путина по ядерной доктрине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на выступлении в Atlantic Council в Вашингтоне высказался о выступлении президента России Владимира Путина в сфере изменения российской ядерной доктрины и политики сдерживания.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Дебил с образованием,что если США,Наглию,Францию просто смоет.И страны НАТО такая же участь ожидает.Что потом будешь петь,Остолопберг,если останешься живой.https://rutube.ru/video/4138a233b9ef77acb885dd9900c6607f/?t=20&amp;r=plwd
Песенка Чебурашки. Медленно ракеты улетают в даль...Падает, падает ядерный фугас.
RUTUBE
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