Генсек НАТО заявил о попытке запугивания после выступления Путина по ядерной доктрине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на выступлении в Atlantic Council в Вашингтоне высказался о выступлении президента России Владимира Путина в сфере изменения российской ядерной доктрины и политики сдерживания.
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