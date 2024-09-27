Генсек НАТО заявил о попытке запугивания после выступления Путина по ядерной доктрине

Aнатолий Райков

Дебил с образованием,что если США,Наглию,Францию просто смоет.И страны НАТО такая же участь ожидает.Что потом будешь петь,Остолопберг,если останешься живой.https://rutube.ru/video/4138a233b9ef77acb885dd9900c6607f/?t=20&r=plwd