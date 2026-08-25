Крутой замес: под макаронной фабрикой в Италии нашли 2600-летний клад

В итальянском Граньяно археологи обнаружили некрополь возрастом 2600 лет. Находка сделана при расширении территории макаронной фабрики Pasta Garofalo - среди артефактов оказались египетские скарабеи и украшения из янтаря.
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