В Казани более 18 тыс. многодетных семей имеют право на бесплатные земельные участки

В Казани 18,1 тысячи многодетных семей имеют право на бесплатное предоставление земельного участка. Об этом сообщил председатель городского комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов на деловом понедельнике.
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