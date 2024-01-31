Головинские вести
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Головинские вести

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Глава управы Головинского был награжден за безопасную организацию Крещенских купаний

Заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ Андрей Иванов наградил главу управы Головинского района Михаила Панасенко за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Крещенским купаниям.

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