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Татар-информ

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Минниханов с флагом Татарстана возглавил мотопробег в Казани

Минниханов с флагом Татарстана возглавил мотопробег в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавил мотопробег в Казани. Колонна мотоциклистов стартовала сегодня в рамках праздничных мероприятий.

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