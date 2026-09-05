Ушаков: Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером отметил успехи России в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером отметил успехи российских войск в зоне специальной военной операции (СВО).
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