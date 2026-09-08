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Житель Белгородской области ранил девочку, стреляя из окна ради впечатления

Житель Белгородской области ранил девочку, стреляя из окна ради впечатления

В Белгородской области осудят 38-летнего местного жителя, который устроил стрельбу из окна, пытаясь произвести впечатление на сожительницу.

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