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Царьград

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Беспилотник парализовал работу суда в Кузбассе

Беспилотник парализовал работу суда в Кузбассе

Беспилотный летательный аппарат остановил работу одного из городских судов в Кемеровской области.Один из городских судов в Кемеровской области приостановил работу на день из-за внезапно появившегося беспилотника, сообщили в кузбасском управлении ФССП.

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