🥍На ремзаводском стадионе продолжаются соревнования по большому теннису среди новичков. Поболеть за участников и понаблюдать за игрой можно по вечерам.
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🥍На ремзаводском стадионе продолжаются соревнования по большому теннису среди новичков. Поболеть за участников и понаблюдать за игрой можно по вечерам.