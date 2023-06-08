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Ложь Зеленского о Каховской ГЭС стала проблемой для Запада

Ложь Зеленского о Каховской ГЭС стала проблемой для Запада

Разрушение Каховской ГЭС повлияло на поддержку Зеленского Западом Текст: Евгений Поздняков,Илья Абрамов Владимир Зеленский оказался в непривычной для себя ситуации.

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