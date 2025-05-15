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Дмитрий Джангиров: Почему Зеленский согласился на переговоры с Путиным?

Дмитрий Джангиров: Почему Зеленский согласился на переговоры с Путиным?

Почему союз России и Китая оказался крепче, чем рассчитывал Трамп? США теряют Европу: как торговый договор с Британией ударит по ЕС? Почему провал в Йемене заставил Трампа сесть за стол с хуситами? Переговоры Зеленского и Путина: шаг к миру или ловушка для Украины? Известный украинский политолог и журналист Дмитрий Джангиров ответил на вопросы зрителей и читателей.

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