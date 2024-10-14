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Первый тренер Соболева — о запрете играть в Dota 2: «С ним, как с ребенком будут? Час играешь и все?»

Первый тренер Александра Соболева Александр Горбунов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об ультиматуме тренерского штаба «Зенита», который потребовал от игрока более внимательного отношения к соблюдению режима, чем в «Спартаке».

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