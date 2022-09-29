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Главный синоптик Приморья назвал точные даты резкого похолодания

Главный синоптик Приморья назвал точные даты резкого похолодания

Главный синоптик Приморья в интервью метеорологическому порталу "Примпогода" рассказал о резком похолодании, которое совсем скоро придет в край.

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