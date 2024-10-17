CNN рассказал об украинском дроне «Лютый»

Военнослужащие ВСУ рассказали американскому телеканалу CNN об украинском дроне «Лютый». По их словам, беспилотник несёт полезную нагрузку весом в 250 кг, пока ПВО отвлекают другие более маленькие дроны-камикадзе типа «Рубака».
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