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CNN рассказал об украинском дроне «Лютый»

CNN рассказал об украинском дроне «Лютый»

Военнослужащие ВСУ рассказали американскому телеканалу CNN об украинском дроне «Лютый». По их словам, беспилотник несёт полезную нагрузку весом в 250 кг, пока ПВО отвлекают другие более маленькие дроны-камикадзе типа «Рубака».

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