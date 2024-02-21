Дана Уайт жёстко отреагировал на новость о бое Чимаева и Адесаньи в Эр-Рияде

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал информацию в СМИ, согласно которой непобеждённый боец с чеченскими корнями Хамзат Чимаев проведёт поединок с бывшим чемпионом промоушена в средней весовой категории Исраэлем Адесаньей (Новая Зеландия).
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