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Дана Уайт жёстко отреагировал на новость о бое Чимаева и Адесаньи в Эр-Рияде

Дана Уайт жёстко отреагировал на новость о бое Чимаева и Адесаньи в Эр-Рияде

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал информацию в СМИ, согласно которой непобеждённый боец с чеченскими корнями Хамзат Чимаев проведёт поединок с бывшим чемпионом промоушена в средней весовой категории Исраэлем Адесаньей (Новая Зеландия).

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