Актер Игорь Лифанов поделился архивными кадрами со своей свадьбы

Звезда сериала «Спецназ» Игорь Лифанов опубликовал фото со своей свадьбы. Актер выложил пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в годовщину этого события.
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