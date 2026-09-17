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Газета.ру

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Актер Игорь Лифанов поделился архивными кадрами со своей свадьбы

Актер Игорь Лифанов поделился архивными кадрами со своей свадьбы

Звезда сериала «Спецназ» Игорь Лифанов опубликовал фото со своей свадьбы. Актер выложил пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в годовщину этого события.

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