Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Первый и последний день в учебных заведениях — важные вехи в жизни любого человека. Независимо от того, первое ли это сентября первого класса или последний день в университете, они отмечают начало и окончание ключевых этапов в развитии человека.
Первый и последний день в учебных заведениях — важные вехи в жизни любого человека. Независимо от того, первое ли это сентября первого класса или последний день в университете, они отмечают начало и окончание ключевых этапов в развитии человека.
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