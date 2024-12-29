Минпросвещения и Минобрнауки установили минимальные баллы ЕГЭ для вузов

Минимальные баллы единого госэкзамена (ЕГЭ) для поступления в подведомственные вузы утверждены Минпросвещения и Минобрнауки, соответствующие приказы ведомств размещены 28 декабря на портале правовой информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии