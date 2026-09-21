Депутат Немкин: мошеннические сценарии становятся всё более персонализированными

Депутат Госдумы Антон Немкин в беседе с RT отметил, что cегодня мошенники всё чаще используют в качестве повода для контакта не абстрактные «выигрыши» или банковские проблемы, а вполне привычные человеку жизненные ситуации.
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