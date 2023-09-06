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Британское Минобороны: украинская сторона сообщила нам, что экипаж подбитого танка Challenger выжил

Британское Минобороны: украинская сторона сообщила нам, что экипаж подбитого танка Challenger выжил

Украинские военные подтвердили первую боевую потерю танка британского производства «Челленджер». Как уже сообщало «Военное обозрение», танк был подбит российскими войсками в Запорожской области, куда украинское командование бросило уже и стратегический свой резерв, как того требовали западные «друзья».

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